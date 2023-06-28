中国下调核心贷款利率 韩国政府设立中国经济状况组

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着房地产等行业警讯不断，外界对中国经济的担忧情绪加剧。21日，中国人民银行时隔两个月下调贷款市场报价利率(LPR)。LPR相当于基准利率。中国人民银行当天在官网上公布，8月1年期LPR为3.45%，相较上月下调0.1个百分点；5年期以上LPR则维持不变。这是中国人民银行自今年6月之后，时隔两个月再次下调1年期LPR。经过此次下调，LPR达到了2019年8月中国人民银行进行公布以来的最低水平。不过这次下调的幅度小于市场预期的0.15个百分点，显示出中国对降息持谨慎态度。LPR名义上是商业银行对最优质客户的贷款利率平均值，但通常由中国人民银行通过各种政策手段来决定，因此实际上相当于基准利率。分析认为，近期对中国经济陷入通缩的担忧加剧，房地产、金融业的违约危机扩散，银行此次降息旨在释放流动性、刺激经济。随着中国经济困境的加剧，韩国政府加大了应对力度。据有关部门20日消息，政府在企划财政部经济政策局下设“中国经济状况组”。此举旨在以企划财政部为中心，构建韩国银行、产业部、金融委员会、金融监督院，国际金融中心等有关机构间的紧密合作体系，全天候关注中国经济情况。高级别沟通渠道也将对中国风险进行重点评估。由企划财政部长官第一次官方基善主持，每周召开两次紧急经济应对工作组会议将探讨对策，每天上午召开的宏观经济金融问题工作评估会议也将对中国经济状况进行讨论。中国大型地产开发商碧桂园深陷违约危机，恒大集团在美国申请破产保护，中国风险不断上升。负责经济事务的副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，目前中国对我国金融市场和企业的直接影响十分有限，不过正密切关注对金融、实体经济造成的影响，目前还很难断定事态的发展方向，有待观察中国政府和金融机构的应对措施。另外，政府将于9月初公布吸引中国游客的政策，相关政策旨在推动中国游客在中国国庆节期间来韩旅游。政府计划将中国游客为国内经济带来的利好作用发挥到极致，对冲中国房地产危机的影响。