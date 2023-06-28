韩8月前20天出口下滑16.5% 贸易逆差36亿美元

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韩国国际广播电台报道：本月前20天，韩国出口额同比下滑超过16%，贸易逆差为36亿美元。关税厅21日公布的数据显示，8月1日至20日的出口额为278.56亿美元，同比下滑16.5%。剔除开工天数影响的日均出口额下滑10.7%。8月前20天的开工天数为14.5天，同比少1天。从主要产品的出口情况来看，乘用车（20.2%）、船舶（54.9%）同比大幅增长，半导体（-24.9%）则出现了大幅减少。按照出口对象国来看，对香港（36.1%）出口有所增长，对中国（-27.5%）、美国（-7.2%）、欧盟（-7.1%）出口则出现了不同程度的下滑。同期进口额为314.21亿美元，较去年同期减少27.9%。从主要产品的进口情况来看，原油（-37.4%）、半导体（-25.1%）、乘用车（-46.3%）均出现了较大幅度的减少。从进口对象国来看，对中国（-22.1%）、美国（-35.8%）、欧盟（-20.7%）、日本（-23.7%）进口均出现下滑。本月前20天的贸易收支出现35.66亿美元逆差，逆差规模较去年同期（102.24亿美元）缩小，较上月前20天（13.5亿美元）则有所扩大。今年至本月20日的累计贸易逆差为284.04亿美元。