三星电子时隔六年重返全国经济人联合会

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韩国国际广播电台报道：三星电子时隔六年将重新加入全国经济人联合会（以下简称“全经联”）。三星电子18日召开临时董事会，就延续全经联会员资格的问题进行报告并讨论。三星守法监事委员会在董事会前召开会议，建议“有条件重新加入”。若重新加入的手续顺利完成，三星电子将于22日重返全经联。三星电子于2017年2月亲信干政事件调查进行期间退出全经联，不过保留了全经联下属机构韩国经济研究院的会员资格。全经联将于22日召开临时全体会议，宣布与韩国经济研究院合并，并更名为“韩国经济人协会”。保留韩国经济研究院会员资格的三星SDI、三星生命、三星火灾，三星证券也于21日召开董事会，讨论重新加入的问题。与三星同时退出的SK、现代汽车，LG集团也完成了重新加入全经联的内部讨论。SK集团下属SK控股、SK Innovation、SK电信、SK Networks，现代汽车集团下属现代汽车、起亚汽车、现代建设、现代摩比斯、现代制铁，LG集团下属LG控股、LG电子保留有韩国经济研究院会员资格。上述集团表示，重新加入全经联虽然不属于向董事会报告并表决的事项，但未来将在董事会上讨论重新加入后的会费缴纳等问题。