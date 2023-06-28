日本政府决定24日启动核污水排海计划

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韩国国际广播电台报道：日本政府表示，如果天气条件适合福岛核电站排放核污水，将在24日启动核污水排海计划。这是日本前首相菅义伟决定排污计划后，日本政府时隔两年四个月将经过处理的福岛核电站核污水排放入海。日本政府在岸田文雄的主持下22日上午召开了阁僚会议，正式决定若气象条件适宜将从24日起将福岛核电站核污水排放入海。岸田文雄对作出排污决定的背景表示，国际原子能机构基于科学根据发布了报告，广范围的获得了地区和国家的理解和支持。根据日本政府的决定，福岛核电站运营公司东京电力将通过多核素去除设备将储存在大型储罐内的核污水进行海水稀释后经由海底隧道排放入海。核电站区域的核污水储存量为134万余吨，今后约需要30年的时间持续进行排放。岸田文雄承诺，在今后几十年或更长的时间，到通过多核素去除设备处理的污染水全部排放结束为止，政府将会负起全部责任。这是2011年东日本大地震导致核电站发生故障后，日本政府时隔12年决定将核污水排放入海，也是2021年4月时任日本首相菅义伟在阁僚会议上决定排污后，日本政府时隔两年四个月正式采取该项措施。但分析认为，日本渔民和中国等周边国家仍然持反对意见，在没有防止发生核污水根本对策的情况下，是否能够顺利进行排放计划尚难预计。