韩31日起下调新冠传染病级别至四级 停止新增确诊病例数据统计

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定从本月31日起将新冠传染病级别由二级下调至四级，与流感同属一级。由此，今后将不再进行新增确诊病例数据统计，不过为保护高风险群体，在医院及医疗机构等处仍须佩戴口罩。2020年1月新冠疫情传入国内后被列为一级传染病。去年4月被下调至与结核、麻疹等相同的二级传染病，本月31日起则调整为与流感、手足口病等相同的四级传染病。传染病根据危害程度和隔离期限分为一级至四级，其中四级最低。政府表示，新冠疫情致死率下滑、危害程度大幅减轻，鉴于近期扩散势头已趋于放缓，因此作出了上述决定。疾病管理厅长池荣美表示，将新冠传染病级别从二级下调至四级，并由一般医疗机构负责管理。新冠传染病级别下调至四级后，门诊检查和住院费需自付。对中等收入100%以下的家庭和从业人数不到30人的企业所提供的生活支援费和带薪休假也将被取消。不过防疫部门决定暂时保留对60岁及以上高风险群体提供的部分快速抗原检查费。防疫部门介绍说，对高危人群和易感染设施等进行免费PCR检查的筛查诊所依然运营，并提供治疗剂和预防接种费用的支援，医院及医疗机构等佩戴口罩的义务仍照旧。新冠疫情危机预警仍维持在“警惕”级别，至于是否下调至“注意”级别，将考虑到新冠传染病级别下调至四级后的新冠流行情况慎重予以处理。