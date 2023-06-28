韩朝野评日本排污：执政党要求在野党勿制造恐怖氛围 在野党称是第二个太平洋战争

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在日本福岛核电站核污水排放入海的前一天，韩国朝野双方展开了唇枪舌战。执政党国民力量党表示，核污水经过四、五年后才能到达韩半岛海域，要求在野党不要制造恐怖氛围。在野党共同民主党则表示，排放核污水是“第二个太平洋战争”，将强烈的展开阻止排放斗争。在日本决定排放福岛核电站核污水的前一天，韩国政府与国民力量党召开了紧急对策会议。国民力量党表示，科学与事实极为重要，核污水到达我们大海至少需要四、五年的时间。比起韩国，核污水将首先到达美国和加拿大海域，但美国和加拿大并未表示反对，共同民主党旨在将核污水排放作为政治斗争的手段。国民力量党党鞭尹在玉表示，在野党一直以来展开了煽动和政治攻击，现在再次制造反日和恐怖氛围，令国民感到不安，加剧政治斗争活动。共同民主党则谴责称，日本帝国主义引发侵略战争，威胁周边国家的生存权，现在日本企图再次带来灾难。共同民主党党首李在明表示，历史正在重演，日本核污水排放入海将被历史记录为第二个太平洋战争。该党党鞭朴光温表示，韩国政府已受到国际环境团体的指责，政府应低头向国民道歉。共同民主党已宣布进入“紧急行动时期”，今晚将在国会前举行敦促日本取消排污入海的烛光集会，并决定明天进行从光化门到龙山的街头游行。