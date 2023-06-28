日本24日启动核污水排放 日媒预计具体时间为下午1点

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韩国国际广播电台报道：日本政府和东京电力24日启动福岛第一核电站污水排海计划。东京电力将按照日本政府在22日内阁会议上作出的决定，于当天启动排放。共同社和《读卖新闻》前一天报道称，日本正安排于24日下午1点启动排放。东京电力将把经多核素去除设备处理、保管在福岛第一核电站储罐的核污水与海水混合、稀释，通过长约1公里的海底管道排入大海。多核素去除设备可去除铯等62种放射性物质，但仍留有氚和微量的碳-14等核素残余。东京电力于22日下午将大约1吨污水排入稀释设备，与海水混合后装入大型水槽，随后进行采样并对氚浓度是否符合排放标准进行检测。根据日本政府的规定，氚浓度不得高于1500贝克勒尔/升，这相当于日本监管标准的40分之一。若经处理的污水符合排放标准，东京电力将按计划于24日启动排放。日本政府计划对核电站附近海水的氚浓度进行定期检测，首次检测结果最快将于本月27日公布。东京电力将在为期17天的首轮排放中排放7800吨核污水，截至明年3月的排放量预计为3.12万吨，为核污水保管总量的2.3%。2011年3月事故发生至今，东京电力保管的核污水达到了134万吨左右。国际原子能机构工作人员将从排放首日起在现场对污水是否达标进行监测、评估，并实时公开监测资料。另外，尽管日本政府和东京电力对污水排放的安全性作出了说明，但日本渔民和中国等周边国家持续表示反对。日本全国渔业协同组合联合会，于22日日本政府敲定排放启动时间当天明确表示了反对意见。反对排放的福岛县居民和律师也宣布将于下月8日向福岛地方法院提起诉讼，要求取消对核污水排放计划的许可、停止排放。中国政府22日召见日本大使，就核污水排海提出抗议，并暗示将对日本水产品和食品采取进一步的限制进口措施。