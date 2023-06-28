韩美日外长考虑采取制裁措施 回应北韩发射侦察卫星

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韩国国际广播电台报道：韩美日三国外长24日商定，考虑采取对北制裁措施，应对北韩再次发射搭载军事侦察卫星的运载火箭。外交部表示，该部门长官朴振同美国国务卿布林肯、日本外务大臣林芳正当天上午通电话，就三国联合应对北韩发射“卫星运载火箭”进行磋商。外交部尤其指出，三国外长商定，将研究采取对北单独制裁措施，回应北韩的非法发射行为。这意味着三国有可能采取步调一致的制裁措施。外交部表示，三国外长指出，北韩继今年5月之后，时隔85天再次借“卫星运载火箭”之名发射威胁韩半岛和国际社会和平稳定的弹道导弹，对此提出强烈谴责。朴振提议三国今后继续合作，在联合国、东盟峰会等国际外交舞台上向北韩发出一致的信息。对此，美日外长表示赞同。三国外长还商定，将缜密推进戴维营首脑会谈上达成一致的实时共享导弹警报信息、增进导弹防御合作、定期举行三边训练等措施。日本共同社报道称，三国外长一致认为，北韩发射卫星是对国际社会明确、严重的挑战，将展开紧密合作，加强包括三国安全保障合作在内的遏制力。三国外长的此次磋商也具备履行戴维营首脑会谈的成果之一《三边协商约定》的意义。根据《约定》，三国承诺，对于影响三方共同利益和安全的地区挑战、威胁，将迅速展开磋商。外交部在新闻资料中指出，三国外长在北韩发射所谓“卫星运载火箭”后通电话，对履行戴维营协议具有重大意义。