日本开始排放福岛核污水 首日稀释排放1吨

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韩国国际广播电台报道：日本于24日开始排放福岛第一核电站核污水。据日本媒体报道，东京电力根据日本政府22日在内阁会议上作出的排放决定，经准备工作后，于当天下午1时许开始排放保管在水槽中的核污水。东京电力把经多核素去除设备处理、保管在福岛第一核电站储罐的核污水与海水混合、稀释，通过长约1公里的海底管道排入大海。多核素去除设备可去除铯等62种放射性物质，但仍留有氚和微量的碳-14等核素残余。东京电力于22日下午将大约1吨污水排入稀释设备，与海水混合后装入大型水槽。该公司表示，采样分析结果显示，样本的氚浓度远远低于1500贝克勒尔/升的标准值。日本政府计划对核电站附近海水的氚浓度进行定期检测，首次检测结果最快将于本月27日公布。东京电力将在为期17天的首轮排放中排放7800吨核污水，每天排放约460吨，不过首日的排放量预计在200吨至210吨。截至明年3月的排放量预计为3.12万吨，是目前保管总量的2.3%。福岛第一核电站保管的核污水在134万吨左右，不过由于地下水和雨水持续流入，核污水总量还在持续增多。此前预计排完所有污水需要30年左右，但最终所需时间尚无法断言。国际原子能机构工作人员从排放首日起，在现场对污水是否达标进行监测、评估，并实时公开监测资料。国际原子能机构总干事格罗西表示，机构工作人员将常驻当地，持续进行检测。不过日本渔民和中国等周边国家持续表示反对。日本全国渔业协同组合联合会于22日日本政府敲定排放启动时间当天明确表示了反对意见。反对排放的福岛县居民和律师也宣布将于下月8日向福岛地方法院提起诉讼，要求取消对核污水排放计划的许可、停止排放。中国政府22日召见日本大使，就核污水排海提出抗议，并暗示将对日本水产品和食品采取进一步的限制进口措施。