韩央行连续第5次维持基准利率不变

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韩国国际广播电台报道：韩国银行24日宣布将基准利率维持在3.5%不变。这主要考虑到了中国经济的不稳定状况和美国货币政策的不确定性。另外，央行维持今年经济增速预期1.4%不变。央行金融货币委员会宣布，维持基准利率3.5%不变。这是继今年2月、3月、5月、7月之后，央行第5次冻结基准利率。金融货币委员会表示，尽管物价涨幅呈现收窄的趋势，但在短期内仍将高于管理目标，因此决定保持紧缩基调。委员会还指出，有必要关注家庭负债的变化情况。这意味着下调基准利率存在难度。央行指出，从外部环境来看，主要国家货币政策和经济走势的不确定性持续加剧，将根据国内外环境的变化来决定是否需要进一步加息。韩国与美国的利率差维持在2个百分点。美联储将于下月作出利率决定。另外，央行维持今年5月公布的经济增速预期1.4%不变。央行认为，尽管中国爆发房地产危机、美国紧缩货币政策有长期化迹象，但国内经济不会脱离低开高走的轨道，下半年将进一步改善。央行预计，今后消费将缓慢复苏，出口低迷也有望得到缓解，增长势头将逐步改善。明年经济增速预期则从今年5月公布的2.3%微调至2.2%。今年的消费物价涨幅预期为3.5%、明年为2.4%。