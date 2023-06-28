IAEA首次公布氚浓度等6种数据 称均达标

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韩国国际广播电台报道：日本福岛第一核电站核污水排海第一天的24日，国际原子能机构（IAEA）首次公布了核污水从处理到排放各阶段的安全性评价数据。国际原子能机构通过官网公开了6种数据和是否达标的信息，刊载了核污水处理、排放流程的模型以及各阶段的流向，并列出从东京电力收到的6种实时数据，包括处理后的核污水辐射量、处理污染水的流量、被用于稀释核污水的海水的辐射量、用于稀释海水每小时的流入量、稀释后核污水中的氚浓度、以垂直轴分析的稀释水辐射量。在上述数据中，最引人关注的是稀释后核污水中的氚浓度，以24日下午6时为准，氚浓度为206贝克勒尔/升。低于世界卫生组织（WHO）建议的饮用水氚浓度安全限值的10,000 贝克勒尔/升，也低于日本氚浓度排放要求的1,500贝克勒尔/升。国际原子能机构表示，6项数据均不超标，因此用绿灯予以显示。该机构介绍说，未进行检测时亮灰灯，检测到异常数值时亮红灯。国际原子能机构表示，最近国际原子能机构与韩国就构建共享福岛信息机制（IKFIM）达成了协议，将定期与韩方共享当地检测确保的各种数据。国际原子能机构和韩国政府还决定各自指定负责联络的官员，共享最新信息，并定期举行视频会议。