日本环境省称较远海域也未检测出氚 韩国专家抵达日本

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韩国国际广播电台报道：日本福岛核电站核污水排放启动后，日本政府始终强调对海水的检测结果显示没有问题，且在远离核电站的海水中也未检测出氚。此外，将近一半的日本国民对此次排放持肯定态度，但是也有高达60%的国民认为政府的说明不够充分。日本环境省在核污水排放启动后的第二天向核电站周边海域派出了调查船。调查船采集了分布在距离海底管道最远40公里以内的11个检测点的海水样本并进行了分析，结果显示未检测出氚。据NHK报道，环境省表示，11个检测点的分析结果均显示，氚含量低于可检测出的最低值10贝克勒尔/升。环境省还对其中3个检测点实施了铯等其他放射性物质的检测，得出了相同的结果。此前东京电力在距离排放管道3公里以内的海域实施检测，环境省的检测范围更大。对此，环境大臣西村明宏表示，这表明排放对人体和环境没有影响。日本在排放启动后实施的首次民调显示，近一半日本国民对排放持肯定态度，不过认为日本政府和东京电力的说明不够充分的回答也占到了60%。福岛县知事内堀雅雄表示，福岛县渔民唯一希望的是能够继续在自己宝贵的海洋上从事渔业。另外，韩国派遣的3名专家抵达日本，并将前往位于福岛当地的国际原子能机构办事处确认排放情况。韩方专家将在与国际原子能机构进行协商后敲定停留时间和具体的活动计划。