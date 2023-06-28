韩朝野围绕核污水应对大打舆论战

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党的4名议员参加在日本当地举行的集会，反对核污水排放。对此，执政党国民力量党批评称，共同民主党的“谣言煽动”是导致水产品消费减少的主因。朝野从28日起展开为期两天的定期国会会议筹备研修活动，预计双方将在活动中讨论核污水排放对策。在野党在周末走上街头，反对核污水排放。对此，国民力量党指出，在街头是无法保护国民的健康的。国民力量党还表示，对国民构成最大威胁的并非核污水排放，而是被利用为政治策略的谣言政治作秀。该党首席发言人刘相凡表示，正如关于疯牛病和萨德的谣言，目前的谣言政治在不久后也将被揭穿，不过善良的渔民和水产业从业者在一片血泪之中所遭受的生计威胁已然无法挽回。国民力量党还表示，共同民主党为了保护党首李在明一人，不惜撕裂舆论，这种险恶用心已人尽皆知，谣言和宣传煽动保护不了李在明。在野党议员参加了在福岛当地举行的日本在野党反对排放示威活动，并表示将联合起来纠正韩日政府的错误。共同民主党福岛核电站污水排放抵制对策委员长禹元植表示，这次斗争是韩日之间的斗争，而无关反日，是为了保护海洋和下一代的正义抗争。共同民主党还宣布，将采取符合《国际法》的所有措施，包括向日本政府要求追偿权。该党就我国向国际原子能机构驻日本办事处派遣专家事宜表示，这令人担忧是否又要为核污水排放辩护。共同民主党表示，将公开向执政党提议就核污水排放对策进行无期限讨论，直至得出结论。9月定期国会会议在即，国民力量党和共同民主党全体议员于28日起展开为期两天的研修活动，预计双方将探讨福岛核污水应对策略。