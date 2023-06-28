韩今年前7个月水产品出口额同比下滑11.5%

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韩国国际广播电台报道：今年前7个月，韩国水产品出口额同比下滑超过11%，出口量减少下降27%。韩国农水产食品流通公社的数据显示，今年1月至7月的水产品出口额为17.4470亿美元，较去年同期减少11.5%。1月至7月水产品出口在2020年、2021年连续两年增长，去年达到19.7120亿美元的峰值，今年转为下滑。按照产品种类来看，明太鱼出口额为2910亿美元，下滑82.8%；金枪鱼出口额为3.2200亿美元，下滑21.1%；鲍鱼出口额为3260亿美元，下滑5.2%；紫菜出口额为4.7220亿美元，增长13.7%。今年前7个月的水产品出口量为43.1600万吨，同比减少26.9%。同期农水产食品出口总额为68.8640亿美元，同比下滑4.1%；出口量为279.3500万吨，减少6.7%。与此同时，韩国总统室宣布，从8月28日起至9月1日的一周内，龙山办公大楼食堂将每天提供使用韩国水产品制作的菜品。总统室表示，将提供带鱼、海螺、比目鱼、青花鱼等韩国常见的水产品和最近因价格下滑而陷入困境的莞岛郡鲍鱼、统营海鳗、海鞘、石斑鱼等。此前，政府宣布投入640亿韩元的预算和预备费用，提振水产品消费。