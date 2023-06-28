联合国安理会讨论北韩射星会议无果而终

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会当地时间25日召开会议讨论北韩发射军事侦察卫星的问题，不过会议无果而终。此次会议应美国等国家的要求召开，非理事国成员韩国、北韩的代表也以利益当事国的身份出席会议。美国常驻联合国代表格林菲尔德指出，虽然北韩搭载侦察卫星的导弹发射失败，但仍然违反了安理会决议。格林菲尔德还表示，北韩声称核开发是自卫手段，这一主张属于“妄想症”，北韩的武器是通过残忍压迫北韩居民得到开发的。格林菲尔德指出，北韩宣布将于10月再次发射搭载侦察卫星的导弹，这正在加剧东亚地区的军事紧张氛围。英国、法国等常任理事国和日本、阿尔巴尼亚等大部分理事国均对北韩提出了谴责。不过常任理事国中国、俄罗斯表示反对，会议未能取得发表决议案或主席声明等具体成果。俄罗斯常驻联合国大使涅边贾指出，韩美举行联合军演、美国战略潜水艇部署韩半岛，威胁国际和平安全的真正因素是美国及其盟友。中国常驻联合国代表团副代表耿爽也表示，韩半岛核危机的责任在美国。韩国常驻联合国代表黄浚局表示，中国和俄罗斯高级官员上月出席了北韩展示核武力的“战胜节”阅兵式，对此感到遗憾。黄浚局表示，北韩声称开发核武是因为来自韩国和美国的威胁，而部分理事国颠倒因果、袒护北韩；来自北韩的持续威胁是韩美加强延伸威慑力的原因。北韩常驻联合国代表金星则表示，开发核武和发射导弹是主权国家的权利，无法认可安理会决议。