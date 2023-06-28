韩放送通信委员会新任委员长上任 宣布将改革公共媒体

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韩国国际广播电台报道：韩国放送通信委员会新任委员长李东官28日就任。李东官在就任讲话中表示，将采取高强度措施，对公共媒体的基本结构进行大刀阔斧的改革。媒体工会抗议称，李东官的就任宣告了放送通信委员会名存实亡。李东官28日正式上任，他在就任讲话中将“公共媒体结构改革”作为新一届委员会的课题，表现出对公共媒体现状的批判性视角。李东官表示，不可否认的是，公共媒体将商业性的运作方法和法律规定的垄断结构所带来的各种特惠视作理所应当，不仅助长了政治上的偏向性和假新闻的扩散，也导致了社会舆论的分裂。李东官还表示，公共媒体一直以来享受着无所不为的权力，今后将把国民的选择和审判当做一种监督，推动恢复公共媒体的公信力。李东官还强调了门户网站等互联网平台的社会责任。他表示，包括新闻在内的大部分信息均通过数字平台传播，将制定相应的门户网站法律制度。李东官将在一段时期内与执政党推荐的常任委员李相任共同管理放送通信委员会。根据现行法律，放送通信委员会只需有委员长和1名常任委员同意，便可召集会议、表决提案，预计更换董事会成员等主要事务有望得到迅速处理。李东官在就任后的首次会议上对MBC大股东放送文化振兴院和EBS的董事进行了补缺提名。媒体工会在李东官就任前谴责称，李东官就任本身宣告了放送通信委员会名存实亡，放送通信委员会若试图解散公共媒体、实施民营化，侵犯国民知情权和言论自由，每一步都将面临抵抗。