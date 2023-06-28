韩明年预算规模为656.9万亿韩元 较今年增2.8%

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韩国国际广播电台报道：韩国政府29日召开国务会议，敲定明年年度预算规模为656.9万亿韩元，较今年增加18.2万亿韩元，增幅为2.8%。明年年度财政增加率是2005年重订财政统计以后的最低值，也是2016年（2.9%）后增加率时隔八年超过2%。副总理兼企划财政部长官秋庆镐在说明将明年年度财政支出增加率控制在历史最低水平的背景时表示，尽管财政条件困难，但如果任意挥霍国家财政，将降低国际社会对韩国财政健全性的可信度，并加重下一代的债务负担。文在寅政府时期每年的预算规模增加率约为7%至9%。现任政府推行健全财政基调，今年的预算增加率为5.1%，明年政府将开支控制在最低水平。政府预计明年总收入为612.1万亿韩元，较今年减少2.2%。尤其是受经济低迷和资产市场沉滞等影响，明年国税收入将达367.4,万亿韩元，较今年减少8.3%。不计国税的其他收入增加244.7万亿韩元，增幅为8.7%。明年度国家债务为1196.2万亿韩元，较今年预算规模增加61.8万亿韩元，在国内生产总值(GDP)中的国家债务比率为51%，增加0.6%个百分点。政府表示，在制定明年年度预算案的过程中，重新研讨所有财政项目的妥当性和有效性，约进行了23万亿韩元规模的支出结构调整。