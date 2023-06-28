尹锡悦：调整预算支出金额，实现财政健全性

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦日前表示，政府不会考虑选举而放宽拨款，明年度预算的基本原则是“健全财政”。在经过23万亿韩元支出结构调整后而确保的预算，将被用于“弱者福利”等三大核心领域的集中支援。据KBS记者报道，尹锡悦总统表示，目前已经把政府预算案的方向确实转化成为健全的财政基调。虽然有主张认为，在选举来临之际应放宽预算，但是政府不会通过发行国债扩大支出。尹锡悦指出，大幅扩大支出的上届政府的财政运营，导致了陷入财政万能主义。此种行为被批判为“深陷财政万能主义”。尹锡悦表示，为了维护对外信誉、确保物价稳定，政府将有条不紊地推行健全财政基调。不是增加债务，而是对支出进行23万亿韩元的结构调整，以制定预算。这是除去人工费等刚性支出等政府可以使用的预算接近20%的大胆结构调整。如此筹集的预算将成为被用于支援社会弱势群体的“弱者福利”，确保在国防、治安等国家基本机能的强化和创造工作岗位的成长动力。尹锡悦阐明了三大核心领域的重点投资和明年预算案的性质，并号召各方在下月开始的定期国会审议处理政府预算案给予协助。尹锡悦还邀请各党处理《国家财政法》、《劳动组合法》、《宇宙航空厅法》等200多个国政课题法案。尹锡悦表示，如果推迟处理主要的国政课题法案，那么21届国会会期届满导致这些法案被自动废弃，再进行立法需要很长时间。通过明年度预算，将精打细算地守护财政、悉心照顾民生。