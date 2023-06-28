三个地方自治团体被追加指定为“特别灾难地区”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦29日宣布，因第6号台风"卡努"造成大规模损失的江原道高城郡、庆尚北道庆州市山内面、漆谷郡架山面等三个地方自治团体追加指定为“特别灾难地区”。总统室发言人李度运当天通过书面简报做出了上述表示。这位李发言人表示，今年8月14日根据紧急事前调查而优先宣布的大邱军威郡和江原高城郡县内面等两个地方自治团体以外，相关部门通过对台风灾害的精密联合调查结果而追加宣布了三个“特别灾难地区”。李度运发言人接着表示，江原高城郡在上次宣布特别灾难地区时只包括县内面，但通过此次精密调查结果后决定，将特别灾难地区扩大到了高城郡全境。被宣布为特别灾难地区的地方自治团体需要承担的部分重建费将转换为国家经费，从而减轻当地的财政负担。据悉，尹锡悦总统对行政安全部长官李祥敏下达指示说，包括被宣布为特别灾难地区的区域在内，将迅速推进遭受台风灾害地区的灾后重建工作，今后以中央灾难安全对策本部为中心，彻底应对暴雨、台风等灾害。总统室发言人李度运表示，尹锡悦总统还嘱咐农林畜产食品部长官郑煌根、海洋水产部长官赵承焕等官员，要尽全力稳定物价，避免因台风等而引起农、畜、水产品供需不稳定的情况发生。