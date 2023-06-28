韩2026学年度起校暴记录体现在高考评价中

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：为根除校园暴力事件，从2026学年度开始，校园暴力有关记录将体现在招生考试评价之中。各大院校各自制定具体施行计划后，将在明年4月以前予以公布。从目前高一学生参加的2026学年度高考开始，各大院校将在定期招生考试评价中参考校园暴力有关记录。韩国大学教育协议会敲定并发布包括上述内容在内的“2026学年度大学招生考试施行计划”，根据今年4月发布的根除校园暴力综合对策，校园暴力有关记录必须体现在学生簿、学业、论述、技能等招生考试评价的项目中。各大院校可自主决定将校园暴力记录体现在招生考试评价之中，并需在明年4月底以前通过大学网站 公布具体的施行计划。教育部和大学教育协议会已公布校园暴力有关记录体现在招生考试评价中的指导方针。根据规定，校方对施暴学生采取的惩罚措施应立即记录在学生的学校生活记录簿中，即使对有关措施提起行政审判和诉讼，在审判或诉讼进程中，相关措施也不会予以变更。全国196所四年制大学中，已有147所大学表示将把校园暴力记录体现在2025年以高考为主的定期招生考试中。2026学年度高考随时招生从2025年9月开始，定时招生从2025年12月29日开始报名。