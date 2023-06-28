被日帝强征受害者提起诉讼未能获赔而去世

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：法院驳回对被日帝强征受害者赔偿金的提存申请后，韩国政府提起上诉等持续采取法律诉讼措施。不过受害者即使在一审和二审获胜，还需等候数年时间的大法院判决，目前尚未获得赔偿的受害者只有十人在世，即使大法院做出最终判决，到实际获赔还需一番周折。金正珠（音）老奶奶13岁（1945年）那一年，听人说到了日本就能见到她在日本干活的姐姐，于是就去了日本，但是却被带到不二越军需工厂，不但未能见到她的姐姐，反而在恶劣的环境中干苦工，她忍饥挨饿，整日以泪洗面。金正珠说，饿得发慌，就在宿舍里拔地上的草吃。2013年，金正珠针对不二越军需工厂提起了诉讼，一审和二审均获胜，但过了四年半的时间，大法院也未做出最终判决。金正珠说，日本不予以赔偿，我已经等候了数十年，希望大法院今年内能做出判决。被强征受害者共有9宗诉讼案等候大法院判决，但即使获得胜诉，到实际获赔也不会十分顺利。日帝强征受害者支援财团的基金短缺，政府的“第三方赔偿方案”是否能够向所有的受害者提供赔偿还是疑问。同一民族国际和平部长郑恩珠（音）表示，国家已经光复78年，不知受害者还要等候多久。受害者年事已高，不少的受害者没能看到最终判决就离开了人世，在提起诉讼的50人当中，目前在世者只剩下10人。