北韩实施“全军指挥训练”对抗韩美联合军演 金正恩亲自视察

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韩国国际广播电台报道：据北韩官媒报道，北韩举行旨在对抗韩美联合军演的“全军指挥训练”，国务委员长金正恩亲自视察现场。另外，北韩于30日深夜发射两枚短程弹道导弹，并称此次发射是“战术核打击训练”。据北韩官媒报道，金正恩于29日前往朝鲜人民军总参谋部训练指挥所，检查了全军指挥训练的进行情况。报道称，此次训练旨在应对韩美联合训练，检验各级大联合部队指挥官和参谋部的作战组织、指挥能力。金正恩听取了对战时不同时间、不同阶段下敌军和北韩军预期行动的报告，同时研究了在紧急情况下破坏海外武力介入计划等实际作战计划文件。报道强调，此次训练的目标是执行全面反攻、占领南半部所有领土。另据韩国联合参谋本部消息，北韩于30日晚11时40分至50分左右在平壤顺安附近向东海发射两枚短程弹道导弹。两枚导弹分别飞行360余公里后落入东海。北韩军总参谋部表示，此次发射是对韩美于30日投入B-1B战略轰炸机实施联合空中训练的回应。总参谋部声称，B-1B临时部署至韩半岛相当于“宣布先发制人式核打击已成既定事实，并正在付诸实践”，为此，朝鲜人民军实施了战术核打击训练，模拟摧毁重要指挥据点和作战机场。联合参谋本部表示，密切关注北韩此举的意图和进一步活动迹象，并将维持牢固的应对态势。