韩7月生产、消费、投资全面下滑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国7月的生产、消费、投资指标全面下滑。出口迟迟不见复苏，汽车个别消费税下调措施结束导致零售大幅下滑，设备投资也出现了较大幅度的收缩。上月全行业生产环比下滑0.7%，自4月以来时隔3个月再次下滑。按照行业来划分，服务业出现增长，公共行政和矿工业的生产则有所下滑。随着上半年预算提前执行的效果消失，公共行政下滑超过6%，包括制造业在内的矿工业也时隔5个月转为跌势。统计厅方面表示，最近中国经济复苏不及预期，由于中国在韩国出口中占据了较大比重，对总体出口造成了一定的影响。反映消费情况的零售下滑3.2%，减幅创下2020年7月以来的最大值。其中个人消费税下调措施结束，导致乘用车销售额减少超过12%。此外，连绵雨天也对消费造成了一定的负面影响。投资方面，对汽车等运输设备的支出减少拖累设备投资下滑将近9%。这是继今年1月之后，韩国时隔6个月再次出现生产、消费、投资全面下滑的情况。反映当前景气的同步指数循环变动值下跌0.5点，连续两个月下滑，不过预测未来景气的先行指数循环变动值上升了0.4点。企划财政部认为，7月全行业活动指标恶化为暂时性现象，经济复苏的基调没有改变。