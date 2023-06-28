尹锡悦：10月2日指定为临时公休日 扩大中秋旺销产品供应

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将中秋假期与开天节之间的工作日10月2日指定为临时公休日。政府还将出台中秋物价稳定措施，把旺销产品的供应量扩大至历年最大。尹锡悦总统要求把稳定物价、援助弱势群体、提振内需定为下半年民生政策的目标。作为提振内需、带动国内旅游的方案之一，10月2日被指定为临时公休日。若方案获得国务会议通过，中秋假期和开天节将连成一个为期6天的长假。尹锡悦还表示，将发放60万张住宿优惠折扣券，并在假期期间免收高速公路通行费。政府还决定增设国际航班、简化入境程序，吸引外国游客。另外，中秋期间将实施物价稳定措施。旺销产品的供应量将扩大至历年最大，并提供总额达670亿韩元的农蓄水产品折扣补贴，将旺销产品价格较去年压低5%以上。尹锡悦还公布了对水产业界的补助计划。尹锡悦将在野党提出的对日本核污水的担忧称为“假新闻”、“虚假煽动”，并表示将予以积极应对。尹锡悦说，将积极应对毫无根据的谣言和煽动，年内追加制定800亿韩元预备费，促进韩国水产品消费。预计政府将出台主要水产品折扣、购买水产品返还商品券等补助措施。尹锡悦表示，下半年政策的首要任务是民生，各部门应确保上述措施得到迅速执行。