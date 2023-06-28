韩政府年内追加投入800亿韩元预备预算 提振水产品消费

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定今年追加执行800亿韩元预备预算，提振水产品消费。海洋水产部31日在核污水例行记者会上宣布，将紧急投入预备预算，尽可能地遏制核污水排放导致的水产品消费萎缩。预备费将分别用于扩大购物券返还活动规模（400亿韩元）、扩大折扣活动（360亿韩元）、扩大Zero Pay购物券发行量（40亿韩元）。传统集贸市场的购物券返还活动通常只在农历新年、中秋等假期期间进行，不过政府决定投入400亿韩元，将活动期限延长至年底。消费者在首尔鹭粱津水产市场、釜山扎卡其市场等传统水产市场使用购物券购买国产水产品，将可获得相当于消费额30%、最高2万韩元的购物券返还。该活动从31日起首先在全国9个传统市场展开，下月15日起还将有21个传统市场加入。若国务会议批准预备预算，折扣率将从目前的30%提高至40%。另外，海洋水产部将追加投入360亿韩元，与38家线上、线下零售商每月联合举办折扣活动。本月31日至下月28日将举办迎中秋水产品打折活动，活动对象产品为所有水产品。预备预算获国务会议通过后，折扣限额将从每人1万韩元上调至2万韩元，折扣率将从最高50%提高至60%。政府还将追加投入40亿韩元，扩大可在传统市场使用的ZeroPay电子购物券的发行量。