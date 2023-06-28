研究称全球半导体供应链重组势在必行 韩企夹在美中之间进退维艰

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韩国国际广播电台报道：为培育半导体产业，美国和欧盟决定投入巨额补贴、加强与第三国的合作，全球半导体供应链重组势在必行。尤其是美国的政策还朝着加强对华制裁的方向延伸，使半导体出口、生产对华依赖度较高的韩国企业陷入两难境地。韩国贸易协会31日发布了题为《美国和欧盟的半导体产业培育政策及启示》的报告。根据报告，美国、欧盟的半导体产业政策的效果将于2025年至2030年显现，届时全球半导体供应链将迎来重组。报告指出，美国的产业政策大致可概括为发放补贴、制裁中国、加强与第三国合作；欧盟的核心战略为发放补贴、加强监控和危机应对、加强与第三国合作。报告还指出，全球半导体企业为获得美国的补贴，公布了总额超过2100亿美元的投资计划。其中三星电子和SK海力士将在未来10年间分别向美国投资2171亿韩元和150亿韩元。美国的半导体补贴对韩国企业来说是一次机会，但为了满足各项严格的申请条件必须降低对华依赖度，也有可能造成负担。另外，从中长期来看，美国方面有可能施压韩国企业减少与中国的关系，鉴于韩国企业在半导体出口、生产方面的对华依赖度高于其他国家，这有可能造成巨大压力。报告还分析指出，若韩国企业不争取美国的补贴，那么韩国有可能被排除在美国主导的全球半导体同盟之外。面对这种进退两难的情况，报告强调，韩国政府也应提供政策性援助、确保人才，以在全球半导体供应链重组的浪潮中占据优势。