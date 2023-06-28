尹锡悦将于9月5日至11日访问印尼、印度 出席东盟和G20峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于9月5日起对印度尼西亚、印度进行为期7天的访问，并出席东盟系列领导人会议和二十国集团（G20）峰会。国家安保室第一次长金泰孝31日下午在龙山总统室举行的例行记者会上公布了这一消息。金建希女士将陪同出访。尹锡悦将于5日至8日访问印度尼西亚雅加达，出席东盟系列领导人会议，并对印度尼西亚进行正式访问。尹锡悦将于6日上午出席韩国东盟峰会，评估韩国与东盟间实质性合作现状，并讨论未来合作方案。当天下午，尹锡悦将出席东盟与韩中日领导人会议，摸索激活东盟与韩中日合作的方案。总统室高级官员表示，韩国致力于推动在年内举行韩日中领导人会谈，目前正与日本、中国协商，不过此次东盟会议期间估计很难举办。7日上午，尹锡悦将出席由18国领导人参加的战略论坛“东亚峰会”。尹锡悦此行是应印度尼西亚总统佐科的邀请。佐科在去年7月访韩期间邀请尹锡悦访问印度尼西亚。此次访问为正式访问，旨在纪念今年韩国与印度尼西亚建交50周年。8日上午，尹锡悦将同佐科在雅加达总统府举行首脑会谈，并签署主要合作文件。随后尹锡悦将前往印度新德里，出席G20峰会。今年峰会的主题是“同一个地球、同一个家庭，同一个未来”。尹锡悦还将出席印度总理莫迪主持的晚宴，并参加甘地纪念公园献花及植树活动。尹锡悦将分别与印度、西班牙、毛里求斯等国领导人举行双边会谈。中国国家主席习近平将出席G20峰会，韩中首脑会谈能否举行引发关注。总统室高级官员表示，G20峰会通常由中国国家主席出席，不过目前中国尚未告知韩方究竟哪位领导人出席。两国首脑会谈能否举办将视中国哪位领导人出席，也有可能推迟到下次多边会议期间举行。