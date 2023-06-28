韩政府：将研究核污水准确称呼 分析各界意见

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韩国国际广播电台报道：韩国有部分意见认为，应更改对日本福岛核电站污水的称呼。对此，韩国政府31日表示，由于不断有意见提出，将研究何种称呼最为准确。国务调整室第一次长朴购然当天在政府首尔办公大楼举行的例行记者会上表示，今天国会预算决算特别委员会会议结束后，将有时间对各界意见进行分析。不过朴购然也表示，有人认为是要立刻更改名称，这绝对是误会。另外，韩国原子力安全技术院的3名专家27日被派遣至位于福岛当地的国际原子能机构办事处并展开活动。对此，朴购然表示，由于目前仍处于排放初期，在大约一周的时间里，专家将确认排放过程是否稳定。朴购然表示，韩国原子力安全技术院专家与国际原子能机构每天召开会议，并每天向韩国发送报告。对于东京电力需要多久才能报废核反应堆的提问，朴购然表示，核反应堆于何时、以何种方式报废尚不在正式磋商范围之内。当前政府的目标是持续监视排放计划是否安全、实际排放是否按照计划进行等。另外，朴购然表示，前一天政府对东京电力方面所提供数据的分析结果显示，排放正按计划进行。朴购然表示，距离排放点3公里以内海域采集的样本所含氚浓度低于可检测的下限值。截至前一天，污水总排放量为290.2万升，氚排放量为4650亿贝克勒尔。