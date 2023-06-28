韩水产部：若日核污水排海不同于原定计划将向国际海事组织投诉

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国海洋水产部次官朴成训1日表示，如果日本福岛核电站核污水排海不同于原本计划，理应通过国际纷争流程强烈提出异议。朴成训当天在政府首尔办公楼召开的例行记者会上回答“政府对10月召开的国际海事组织（IMO）《伦敦公约》缔约方会议上就讨论核污水问题有何立场”的提问时作出了上述表示。朴成训表示，目前政府正就出席会议的战略和内容进行研讨，日本核污水已启动排放，如果排放过程不同于原定计划，政府将强烈的提出异议。海洋水产部从2019年起即主张有必要在《伦敦公约》及其议定书缔约方会议上讨论日本核电站核污水问题。但日本政府坚持其核污水排海不应在《伦敦公约》及其议定书缔约方会议上进行讨论的立场。朴成训表示，政府从2019年开始秉持一贯立场，《伦敦公约》旨在保全海洋环境，因此需要透明的共享信息和有体系地进行讨论。朴成训还说，放射性废物有关问题持续被提出，但仍未能取得进展，这是由于各缔约方仍对是否能够成为《伦敦公约》及其议定书的讨论对象持不同意见。国务调整室第一次长朴购然则表示，无论是根据《伦敦公约》及其议定书排海，还是核污水经处理后排海，韩国政府的一贯立场是基于国际标准、科学的原则与基准安全地进行处理。