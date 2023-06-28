积极吸引中国游客 韩出台免收团体游电子签证手续费等一系列对策

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定到今年底为止免收中国团体游客的电子签证手续费，并简化购物退税流程。政府计划下半年内吸引150万中国游客，达到上半年的三倍。紧急经济有关部门长官会议于4日在政府首尔办公大楼召开，会议由负责经济事务的副总理兼企划财政部长官秋庆镐主持，公布了包含上述内容的《提振中国游客来韩旅游对策》。秋庆镐表示，政府的目标是下半年吸引150万中国游客，民间企业、政府和地方自治团体将通力合作，积极反映中国游客不断升级的旅游模式趋势。为此，政府计划到今年12月31日为止，免收中国团体游客的电子签证签发手续费（1.8万韩元）。另外，为提高中国游客的出入境便利性，政府计划增设往返韩中之间的航班，并为目前正申请入港的中国出发的邮轮迅速安排入港码头。政府还计划简化购物退税流程，通过中国游客的增加来拉动内需消费。主要景点将新增200多家可即时退税的美妆店、药房等商店，阿里支付等中国移动支付手段的加盟店将增加至25万家以上。从明年起，购物后退税型免税店可退税的最低消费金额将从3万韩元下调至1.5万韩元；即时退还税额上限将从原本的一次50万韩元上调至70万韩元。本月29日至下月6日是中国国庆节长假，政府将加强在中国当地的宣传。韩国旅游路演将于本月在北京、上海举办，明年将扩大至中国的五座城市。此外，政府计划针对游客越来越丰富的需求，对旅游资源进行升级和多样化，推出会展和奖励旅游、博彩、韩国文化，医疗旅游等主题游。