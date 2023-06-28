尹锡悦：中国应在北韩无核化问题上发挥建设性作用

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦5日起将为出席多边会议访问东南亚。尹锡悦表示，将敦促国际社会为推动北韩无核化展开配合。尹锡悦还指出，即使是出于对本国利益的考虑，中国也应在北韩无核化问题上发挥建设性作用。尹锡悦表示，此行的核心议题是加强国际社会的合作应对、对抗北韩的核导挑衅。尹锡悦在接受外媒采访时表示，必须向北韩展现，比起北韩开发核武器的决心，国际社会制止其的意志更加强烈。尹锡悦还表示，只需严格执行当前存在的联合国安理会对北制裁，也能从很大程度上切断北韩大规模杀伤性武器开发资金的来源。尹锡悦具体指出，有必要积极阻止北韩窃取加密货币、向海外派遣劳动者、海上转运等非法行为。尽管北韩挑衅不断，但是安理会常任理事国俄罗斯和中国却对加强并执行制裁表现得相当消极。尹锡悦直接点名中国，并指出中国身为安理会常任理事国，应当作出建设性的努力。尹锡悦表示，北韩的核武开发加剧了地区秩序的动荡，并不符合中国的国家利益。尽管深陷经济困境、粮食短缺，北韩仍然在开发核武上耗尽资源，体制的不稳定性将日渐加剧。尹锡悦还表示，在此次多边会议期间，除了北韩问题，还将表明维护印太地区自由、人权、法治和基于规则的国际秩序的决心。中国国家主席习近平预计将缺席此次G20峰会，韩中首脑会晤的可能性极低。