联手抗衡中国企业 三星LG拟实现家电远程操控互联互通

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韩国国际广播电台报道：韩国家电行业的“死对头”三星电子和LG电子寻求展开合作。两家公司计划允许在各自的家电远程操控应用程序上添加对方的产品，提高消费者的便利性。分析认为，此举旨在遏制中国家电企业。三星和LG分别运营有智能家居远程操控应用程序“SmartThings”、“ThinQ”，原本只允许添加各自的产品，不过今后将可添加对方公司的产品。允许添加的产品包括冰箱、洗衣机、空调，电视机等9种，消费者将可进行远程启动、关闭、监控等基本操作。三星电子有关人士表示，通过与跨国家电企业的紧密合作，将可提高家电产品的互联性，为消费者带去更多方便。有分析指出，在家电领域竞争激烈的两家公司之所以合作，是为了遏制中国家电企业的追赶。目前中国企业正凭借价格竞争力迅速抢占欧洲、非洲的低端市场。小米等公司运用智能技术打造出了电子产品生态系统，在国内也备受追捧。为实现与中国产品的差别化，三星和LG必须积极利用韩国家电产品的生态系统。通过合作，双方将可实现共赢。三星电子能将在智能手机领域的优势转化为推动家电销售额上升的动力，同时，已退出智能手机市场的LG则能够争取到三星智能手机的用户，扩大家电产品用户群。LG电子方面表示，智能技术在能源效率和环保方面发挥着重要作用，是区分高端和中、低端定位的关键因素。三星和LG计划在年内实现互联互通。