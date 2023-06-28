韩无党派议员参加亲北韩团体活动 国民力量党提起除名诉讼

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韩国国际广播电台报道：无党派议员尹美香参加日本亲北韩团体“在日朝鲜人总联合会”举办的活动，政府和执政党提出了强烈谴责。尹锡悦总统要求对动摇国本的反国家行为予以果断应对，国民力量党向国会伦理委员会提起了针对尹美香的除名诉讼。本月1日，尹美香参加在东京举办的日本“关东大地震北韩人屠杀100周年”追悼仪式。由于仪式主办方包括亲北韩在日侨胞团体“在日朝鲜人总联合会”，尹美香以国会议员身份出席的行为引起了争议。仪式上，在日朝鲜人总联合会还称韩国政府是“南朝鲜傀儡集团”。尹美香在回国途中表示，身为大韩民国国会议员，带着国民的呼声参加了追悼活动。不过政府和执政党对尹美香提出了强烈谴责。尹锡悦总统表示，对于图谋动摇、破坏自由民主主义国本的反国家行为应予以果断应对。该言论似针对尹美香。国民力量党指出，尹美香不具备大韩民国国会议员的资格，应辞去议员职务。该党还向国会伦理委员会提交了除名案。外交部长官朴振表示，“在日朝鲜人总联合会”是反国家团体，根据《国家安保法》，出席该团体举办的活动是不妥当的。统一部长官金暎浩也指出，尹美香的行为违反了现行法律。统一部认为，“在日朝鲜人总联合会”属于北韩居民，尹美香若与该团体接触，则违反了提前申报规定，必须做出解释。统一部正研究对其处以罚款。共同民主党未发表立场。