今年第二季度韩国经济增长率为0.6% 实际国民总收入减少0.7%

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韩国国际广播电台报道：据初步统计，今年第二季度韩国实际国内生产总值(GDP)环比增长0.6%。据韩国银行5日发布的“2023年第二季度国民收入”初步统计资料显示，第二季度韩国实际国内生产总值和名义国内生产总值较第一季度分别增长0.6%和0.9%。与之前发布的速报值相同。从各季度来看，韩国国内生产总值去年第四季度减少0.3%，转为负增长，而今年第一季度则增长0.3%，连续两个季度保持增长势头。从各部门情况来看，除了设备投资外，所有部门均出现负增长。民间消费以服装、鞋类等准耐用品和饮食、住宿等为主减少0.1%。在出口方面，尽管半导体和汽车出口有所增加，但石油制品等有所减少，出口减少0.9%。进口则以原油和天然气等为主减少3.7%。在设备投资方面，尽管运输设备投资减少，但机械类有所增加，带动设备投资增长0.5%，知识产权产品投资也增长0.7%。第二季度实际国民总收入(GNI)环比减少0.7%。韩国银行分析称，实际国外要素所得净额较第一季度(14.9万亿韩元)减少4万亿韩元以上，再加上，贸易条件恶化使实际贸易损失比前一个季度(32.2万亿韩元)增加34万亿韩元，导致实际国民总收入减少。