8月份韩国消费者物价上涨3.4%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：一直维持在2%水平的韩国消费者物价上涨率时隔3个月回升至3%以上。这主要是受异常气候影响导致农产品价格上涨、石油类价格降幅收窄等影响。据KBS记者报道，上月消费者物价比去年同月上涨3.4%，自今年5月以后时隔3个月，物价上涨至3%以上。据统计，消费者物价上涨率今年1月上升到5.2%，之后物价升幅每月都在缩小。今年6月和7月涨幅跌至2%以上，但8月再度出现升幅。趋于稳定的农产品价格上升是物价升幅提升的主要因素。据分析，物价上涨幅度增大，首先受趋于稳定的农产品价格上涨的影响较大。农产品价格7月份仅上涨0.3%。但受暴雨和酷暑等影响，8月份涨幅超过5%。特别是水果类价格上涨了很多。苹果的价格比去年同期上涨了30%以上，桃子和红薯的价格也上涨了20%以上。消费者物价回涨也有此前拉低物价上涨率的石油类价格下降幅度缩小的影响。上个月石油类价格下降了11%，比7月份的25.9%下降幅度大幅收窄。统计厅经济动向统计审议官金宝京表示，受国际油价上涨和前一年下跌的基数效应的影响，石油类跌幅大幅缩小至11.0%。受公共费用上调的影响，水、电和煤气费与上月一样上涨了21%，服务价格也上涨了3%，与上月持平。除了暂时变动幅度较大的农产品和石油类外，根源物价上涨率也达到了3.9%，与上月持平。政府评价认为，国际油价上涨趋势从上月开始放缓，农产品价格也逐渐稳定，整体物价放缓趋势正在维持。韩国银行预测，9月份的消费者物价将与8月份持平或略高一些，之后第四季度将上涨3%左右。