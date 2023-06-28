俄罗斯国防部：俄罗斯与北韩正在商讨联合军演事宜

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韩国国际广播电台报道：塔斯社和斯普特尼克通讯社当地时间4日报道说，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古表示，正在讨论与北韩举行联合军演的方案。绍伊古防长当天在俄罗斯南部度假胜地索契接受记者采访时，就俄罗斯和北韩举行联合军演的可能性表示：“为什么不行？ 我们是睦邻，当然正在讨论联合军演事宜。” 他还援引俄罗斯的谚语表示，我们不能选择邻居。 最好与邻居和睦相处。对此，韩国国家情报院在当天的国会情报委员会会议上表示，据了解，俄罗斯国防部长绍伊古今年7月访问北韩，与北韩国务委员长金正恩举行会谈时，正式提议举行北韩、中国、俄罗斯联合军演问题。绍伊古在北韩称为"战胜节"的6·25战争停战协定签署日（7月27日）70周年之际，于7月25日至27日访问北韩，会见了北韩劳动党总书记、国务委员长金正恩。俄罗斯驻北韩大使亚历山大·马切戈拉2日在接受塔斯社采访时表示，在以个人意见为前提，他表示，北韩加入俄罗斯和中国军队联合军演的想法非常合适。美国白宫分析称，上月30日金正恩委员长和俄罗斯总统普京交换了信函等，北韩和俄罗斯正在进行武器交易协商。俄罗斯克里姆林宫上月31日表示，俄罗斯和北韩保持着良好且相互尊重的关系，希望双边关系进一步得到发展。 双方正在各种层面进行接触。