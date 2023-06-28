韩国外交部对金正恩访俄发表立场

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部5日对于北韩国务委员长金正恩最早下周访问俄罗斯商讨军事合作一事表示，北韩不能与俄罗斯进行危害国际社会和平与稳定的军事合作。外交部发言人任洙奭在5日进行的定期新闻发布会上表示，韩国政府正在密切关注包括俄罗斯与北韩之间人际交流在内的韩半岛局势相关动向。韩美两国有关部门正在对北韩动向问题进行密切沟通。联合国成员国不能违反包括非法武器交易在内的安理会对北韩制裁决议。对于俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古提到的北韩与俄罗斯联合军演的可能性，任洙奭发言人表示，俄罗斯和北韩之间的合作应该在遵守安理会相关决议的情况下，朝着为韩半岛和平与稳定做出贡献的方向发展。这位发言人指出，与北韩武器交易和相关合作违反了安理会决议，不能排除这种联合军演时违反安理会决议的可能性。国际社会正在予以关注，如果北韩和俄罗斯举行首脑会谈，俄罗斯军方将从北韩那里获得用于乌克兰战争的弹药等武器，俄罗斯则有可能向北韩转让提高核与导弹的尖端技术等交易。向北韩移交武器是违反安理会对北韩制裁决议。虽然没有直接禁止北韩和俄罗斯联合军演的安理会决议条款，但在军演过程中可能会发生转移制裁禁止的物资或为北韩的核导开发项目升级提供援助的行为。外交部一位官员5日在会见记者时表示，在局势发展等过程中，应该对是否违反联合国安理会对北韩制裁问题进行讨论。不仅是韩国，友邦国家也会关注相关动向。