美国警告北韩向俄罗斯提供武器将会付出代价

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韩国国际广播电台报道：美国日前警告说，如果北韩向俄罗斯提供在乌克兰战争中使用的武器，将付出代价。美国总统国家安全事务助理 杰克·沙利文(Jake Sullivan)在当地时间5日举行的新闻发布会上表示，据分析，就乌克兰战争方面，北韩和俄罗斯之间正在积极讨论北韩向俄罗斯支援军事的方案。他说，北韩必须遵守有关不向俄罗斯供应武器的公开承诺，美国将继续要求北韩不要向俄罗斯提供用于杀害乌克兰人民的武器。沙利文警告说，如果北韩向俄罗斯提供武器，将在国际社会为此付出代价。美国国防部发言人帕特·莱德(Pat Ryder)在新闻发布会上批判称，北韩对俄罗斯的武器支援违反了联合国安理会的多项决议，是让因俄罗斯入侵而遭受痛苦的乌克兰人民更加陷入痛苦。赖德发言人强调说，美国政府要求北韩在对俄罗斯的武器支援上却步，不然这将导致矛盾的延长。美国国务院副发言人帕特尔也在例行新闻发布会上表示，任何国家都明确表示了如果采取支援俄罗斯非法入侵乌克兰战争的行径可能会出现的后果，美国将与地区同盟国家及合作伙伴进行适当的协调，必要时采取适当的措施。美国《纽约时报》当地时间4日援引美国政府有关人士的话报道说，北韩国务委员会委员长金正恩最快将于下周访问俄罗斯，与俄罗斯总统普京会面，讨论武器交易问题。