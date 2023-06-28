韩放送通信委员会成立假新闻根除工作组 推进建立“一击出局”打假制度

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韩国国际广播电台报道：Newstapa刊登关于“大庄洞地产开发事件”的虚假采访，引发了社会争议。为此，韩国放送通信委员会正式启动根除假新闻工作组。放送通信委员会还表示将推出“一击出局”制度，媒体一旦被发现制作恶意假新闻，可被勒令关闭。放送通信委员会委员长李东官将Newstapa对金万培的采访报道定性为“扰乱国家秩序”，并提出了“一击出局”制度。委员会正式启动“根除假新闻”工作组。李东官表示，在新闻被断定为虚假信息的情况下，若中央政府提出要求，放送审议委员会将进行紧急审议，若因故无法履行，那么将由放送通信委员会直接采取制裁措施。委员会还将完善针对电视台、广播电台和通讯社的审议制度，制定综合审议法制度，强化门户网站、社交媒体平台的责任。委员会指出，Newstapa等互联网媒体处于监管死角，因此将把重点放在完善制度上。分析认为，停刊等措施也有可能包含在内。国会科学技术信息放送通信委员会委员长张济元本月4日表示，对于故意策划假新闻的媒体，我认为应采取停刊措施。对此，李东官指出，这是“一击出局”制度的最后阶段。媒体和市民团体纷纷提出抗议。全国媒体总工会谴责称，总统室的一句话就让审议和监管机构展开了一丝不乱的集体行动，这种情形令人联想起全斗焕政权时期的媒体整改政策。“媒体改革市民连带”也批评称，这是违反宪法的媒体打压行为。另外，门户网站NAVER就金万培的虚假采访事件要求合作方Newstapa作出说明，并着手进行法律角度的探讨。