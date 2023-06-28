尹锡悦连续两天针对北俄 指安理会常任理事国应遵守对北制裁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正对东南亚进行访问的尹锡悦总统连续两天就北韩和俄罗斯的军事合作迹象提出警告。尹锡悦7日出席了在印度尼西亚雅加达举行的东亚峰会，东盟国家、韩国、美国、日本、中国、印度、澳大利亚、新西兰等国家领导人出席。尹锡悦在会上表示，北韩核导开发严重违反联合国安理会决议，是对世界和平的正面挑战；这种实质性威胁有可能对针对并打击在坐的所有成员国。尹锡悦还强调，北韩受到联合国安理会最严格、最全面的制裁，联合国所有成员国均须遵守安理会制裁决议，尤其是通过决议的常任理事国更是肩负重大责任。这一发言被认为是针对试图与北韩进行军火交易及军事技术合作的俄罗斯、消极履行制裁的中国。中国国务院总理李强、俄罗斯外交部长拉夫罗夫出席当天的会议。另外，尹锡悦就南中国海问题表示，南中国海是地区海上交通核心要道，应确立起基于规则的海洋秩序；希望目前正在谈判中的《南中国海行动准则》，建立确保尊重国际法的原则、保障各国的正当权利。尹锡悦还表示，韩国将继续根据《联合国海洋法公约》守护航行自由，并扩大与东盟在海洋安全方面的合作。尹锡悦在关于南中国海问题的发言中未直接提到中国。另外，尹锡悦还谴责俄罗斯侵乌战争明确违反国际法，并对缅甸持续不断的暴力事态表示担忧。