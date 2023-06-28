韩300人以上企业直接聘用员工占比有所上升

韩国国际广播电台报道：韩国政府公布了对正式员工300人以上企业的雇佣形态调查结果。相比去年，直接聘用所占比例小幅上升，外包、劳务派遣等间接聘用占比则有所下滑。具体来看，300人以上企业的所属员工、即直接聘用员工为456.6万人，较去年增加26.1万人。直接聘用员工占比为81.9%，较去年上升0.2个百分点；外包、劳务派遣等间接聘用员工，即非所属员工占比为18.1%， 较去年下滑0.2个百分点。劳动部表示，此次公开是为了鼓励企业直接聘用员工，直接聘用占比的上升是一个积极信号。不过若按照企业规模进行划分，正式员工1000人以上大企业的非所属员工占比反而有所上升。1000人以上大企业的非所属员工总数为80.7万人，占比20.8%，较去年上升0.2个百分点。这主要是因为来自清洁、保安、驾驶运输公司的劳务派遣员工占比有所上升。另外，尽管直接聘用员工增多，但其中合同工所占比例也出现了上升。合同工总数为117.2万人，同比增加了11.6万人。按照性别来划分，女性合同工多于男性，女性短期合同工所占比例甚至是男性的3倍多。不过在外包、劳务派遣等非所属员工中，男性占比为20.8%，高于女性的13.4%。