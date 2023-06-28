北韩建造第一艘战术核攻击潜水艇

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韩国国际广播电台报道：据北韩官媒报道，本月8日，北韩政权成立75周年的前一天，建造了在水下可进行核攻击的第一艘战术核攻击潜艇——第841号“金君玉英雄舰"。北韩官方媒体朝鲜中央通信社8日在题为“加强主体海军武装力量的新时代，转变时期到来的重大事件”的报道中称，无限忠于我们党革命事业的英雄的军工部门工人阶级和科技工作者建造我们朝鲜式战术核攻击潜艇，向迎接成立７５周年的母亲祖国献礼。据报道，金正恩国务委员长、李炳哲元帅、朴正天元帅、金德训内阁总理、金明食海军大将等党、政府和军部领导干部出席，海军东海舰队指挥官、海兵们、凤台造船厂全体工人阶级和科技工作者参观了本月6日举行的“金君玉英雄舰”下水仪式。据推测，北韩新建造的战术核攻击潜艇是“罗密欧”级潜艇的改良型（3000吨级）。从北韩媒体公开的照片来看，舰上装有可以发射潜射弹道导弹的发射管。估计有6个小型发射管和4个大型发射管。韩国军方的一位消息人士表示，现有的“罗密欧级”潜艇没有潜射导弹发射管，但北韩在对"罗密欧级"潜艇进行改良的同时，也拥有潜射导弹的发射管。这艘潜艇可同时发射搭载核弹头的潜射导弹和核鱼雷"海啸"。金正恩委员长表示，建造战术核攻击潜艇是对抗美国核动力潜艇的战斗力。过去数十年间，核攻击潜艇一直是侵略我国的象征物。如今“金君玉英雄舰”象征着让无耻的敌人感到恐怖的威慑力量。金正恩委员长表示，这是世界上至今未知的我国式新型攻击型潜艇，这不能不说是值得我们全体人民欢欣鼓舞的喜事。