尹锡悦相继与东盟国家领导人会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦出席东南亚国家联盟(ASEAN)领导人会议，与东南亚各国首脑举行双边会晤，就韩国争办2030年釜山世界博览会及加强经济合作等事宜进行了协商。尹锡悦7日在召开东盟峰会的印度尼西亚雅加达与柬埔寨总理洪马内举行会谈。洪马内是在柬埔寨执政38年的洪森总理的长子，于上月22日就任柬埔寨总理。两国首脑决定，将进一步扩大去年所创下的10亿5千万美元历史最高值的两国贸易。尹锡悦强调说，北韩接连不断地发起导弹挑衅，明显违反了联合国安理会决议，要求洪马内总理对国际社会的共同应对予以关注与支持，并请求支持韩国申办2030年釜山世界博览会。尹锡悦总统在与老挝总理宋赛·西潘敦举行首脑会谈时递交了介绍2030年釜山世界博览会的介绍手册，邀请老挝予以协助。另外，尹锡悦在与新加坡总理李显龙举行的首次首脑会谈中阐明了作为东盟内的韩国最大投资对象国和第一个基础设施合作伙伴新加坡在数字、绿色技术等未来核心领域扩大合作的意向。据报道，尹锡悦总统在7日举行的东盟相关首脑会议的印度尼西亚雅加达与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯一同参加了两国自由贸易协定的签署仪式。韩国总统办公室方面表示，菲律宾人口为1亿1000万，镍和钴等核心矿物资源丰富。通过此次双边自贸协定的签署，韩国在东盟的贸易规模将进一步扩大。总统室有关人士表示，继韩国与东盟自由贸易协定、区域全面经济伙伴关系协定(RECP)之后，韩国和菲律宾签署自由贸易协定(FTA)。至此，96.5%的菲律宾商品、94.8%的韩国商品将取消关税，实现双边进出口高水平的开放。