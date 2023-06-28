尹锡悦：印度是重要友邦 首脑会谈将商讨军工和供应链合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦为出席二十国集团领导人峰会将于8日前往印度访问，他在接受当地媒体采访时表示，将与印度总理莫迪就扩大军工和供应链合作进行讨论。尹锡悦8日接受《印度时报》书面采访时表示，印度和韩国是共享自由和民主主义核心价值的地区主要伙伴，将进一步牢固基于价值的联合，并强化国防、经济、尖端技术等各领域的合作。尹锡悦表示，在同莫迪总理的会谈中，将就加强K-9自行榴弹炮为主的两国军工产业合作和扩大尖端技术领域等供应链合作进行讨论。尹锡悦介绍说，还将就投入韩国对外经济合作基金（EDCF）的基建合作，以及太空、核能、生物等核心技术领域的共同研究等进行讨论。尹锡悦对今年举行的二十国集团领导人峰会表示，世界经济面临地缘政治竞争、高通胀、俄乌战争长期化等全球挑战因素和综合危机，二十国集团应发挥领导力，以克服挑战课题。韩国今后将积极参与二十国集团层面作出的努力，为解决“全球南方”（南半球和北半球的发展中国家）问题将与印度保持密切合作。针对印度方面提出应将相当于两国自由贸易协定的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)修正为有利于本国的要求，尹锡悦强调了韩国企业在印度当地的投资成果。尹锡悦表示，韩国企业在电子和汽车等尖端产业方面大幅扩大对印度的投资，为印度制造业扶植政策的实现做出了贡献，在生产、出口扩大及提供就业机会等印度整体经济发展方面发挥了积极作用。尹锡悦结束东盟峰会等行程后，8日将从印度尼西亚雅加达前往印度新德里。