尹锡悦与印尼总统举行首脑会谈商定加强安全和经济合作

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韩国国际广播电台报道：正在印度尼西亚进行正式访问的韩国总统尹锡悦与维多多总统举行了首脑会谈，商定加强安全和经济领域的实质和战略性合作。尹锡悦8日在印度尼西亚雅加达总统府与维多多举行了首脑会谈。总统室表示，两位首脑就外交和安全领域战略合作、持续扩大互惠经济合作及加强面向未来的伙伴关系、牢固军工合作、为支援韩国企业进军印度尼西亚强化相关制度、提振人员交流等达成了协议。首先在外交和安全领域战略合作方面，两国首脑就有必要加强特别战略伙伴关系形成了共识。双方就加强韩国的东盟地区政策韩国—东盟联合构想（KASI）和在印度尼西亚主导下东盟于2019年通过的“东盟印太展望”(AOIP)的联系与合作达成了协议。并商定基于去年1月生效的《韩印全面经济伙伴关系协议》（CEPA）持续扩大贸易和投资。以尹锡悦正式访问印度尼西亚为契机，双方还签署了《农业机械化及农业基础设施合作的伙伴技术协议》以及电动汽车生态系统合作谅解备忘录、产业合作有关谅解备忘录、清真食品合作谅解备忘录。针对印度尼西亚首都迁移项目，双方还决定在碳中和净水厂、上下水道和隧道建设项目等基建领域增进合作。印度尼西亚计划2045年以前将首都从雅加达迁往东加里曼丹省。双方还决定加强军工产业合作。总统室表示，两国首脑重申将成功完成联合开发战斗机项目(KF-21·IF-X)。尹锡悦还在首脑会谈请求支持韩国申办2030年釜山世界博览会，并强调国际社会有必要团结一致应对北韩核导威胁。