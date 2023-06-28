尹锡悦在G20领导人会议上宣布，向乌克兰提供23亿美元援助

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在二十国集团领导人会议上宣布了韩国向乌克兰提供3万亿韩元的援助计划。尹锡悦表示，必须加强以规范为基础的国际秩序，呼吁尽快结束乌克兰战争。据KBS记者报道，在二十国集团领导人会议的最后一天，尹锡悦总统强调了“以规范为基础的国际秩序”。他表示，国际社会一直将"禁止使用武力"作为坚定的法律原则，应尽快结束乌克兰战争、恢复和平。虽然这是原则性的发言，但也可以解释为针对俄罗斯。尹锡悦总统表示，将向乌克兰提供3万亿韩元(23亿美元)的援助，明年韩国向乌克兰提供3亿美元无偿援助，2025年开始通过对外经济合作基金提供20亿美元的有偿援助。总统室方面表示，此次是通常援助规模的两倍以上，也是为了今后参与重建事业奠定基础。总统室经济首席秘书崔相穆说， 我们拥有克服战争并实现经济增长的经验，期待今后能为扩大乌克兰重建规模的参与做出贡献。据悉，尹总统还分别会见了中国总理和日本首相，再次传达了召开韩中日首脑会议的意向。从中显示出韩国对俄罗斯与中国的关系进行单独管理。今年的二十国集团领导人会议的共同宣言文中虽然没有直接提及俄罗斯，但包含了所有国家都应克制武力威胁的措辞。总统室表示，此次尹锡悦总统的巡访成果是加强全球领导力和开拓新市场。尹锡悦在巡访期间曾多次表示，为阻止北韩和俄罗斯的军事合作，构建国际合作将成为今后的课题。