摩洛哥地震搜救窗口期仅剩一天 意见担忧人员伤亡或扩大

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韩国国际广播电台报道：摩洛哥此次地震或将是120年以来该国发生的最大规模的地震。由于搜救窗口期所剩无几，不少意见担忧人员伤亡或进一步扩大。72小时的搜救窗口期目前仅剩下1天。摩洛哥搜救部门和当地居民正与时间展开殊死搏斗，力求救出更多幸存者。不过问题在于，受灾地区主要是街道狭窄、建筑物密集的中世纪高地城市和位于险峻山地的村庄。救护车和救援设备无法直接进入，只能依靠人力救援，进展十分缓慢。摩洛哥当地居民表示，艾米兹米兹村没有吃的，停电停水，居民十分困难；救助也很迟缓，有些居民被困在马路上，有些居民没有食物和住处。当地多为泥砖房，极易受地震影响，由于余震的风险很大，有可能发生进一步的崩塌事故。地震发生后的第二天，即10日早晨，当地已发生一次震级为4.5级的余震，还有可能发生更多的余震。美国地质勘探局分析指出，此次地震导致的死亡人数很有可能少于1万人，不过在最坏的情况下或超过10万人；经济损失规模最高可达到1,000亿美元，约折合133万亿韩元，相当于摩洛哥年国内生产总值的8%。除了美国、中国，正在战争中的俄罗斯、乌克兰首脑也纷纷表示将与摩洛哥站在一起。出席G20峰会的尹锡悦总统表达了真诚地慰问，并表示将不遗余力地提供援助。