摩洛哥地震已导致2,122人死亡 韩外交部承诺紧密协助救援工作

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韩国国际广播电台报道：摩洛哥地震已导致超过2, 000人死亡。据摩洛哥官媒《Le Martin》报道，截至当地时间10日下午4时，地震已导致2,122人死亡、2,421人受伤。地震震中豪兹省的死亡人数最多，为1,351人；其次是塔鲁丹特省492人、奇恰瓦省201人等。该国内政部预计，由于重伤者较多，且失踪者搜救工作仍在进行中，伤亡人数将进一步增加。目前救援工作仍在进行之中。搜救窗口期是地震发生后的72小时内，不过由于受灾地区山势险峻、道路条件恶劣，阻碍了搜救队的工作，各地不断传出失去家属的幸存者的悲恸哭声。据欧洲地中海地震中心的消息，当天上午9时许，马拉喀什西南部83公里处发生4.5级地震。韩国政府10日以外交部发言人名义发表声明说，强震导致摩洛哥发生重大人员伤亡，向摩洛哥政府和国民表示慰问和哀悼。政府还表示，将与摩洛哥政府、国际社会紧密合作，希望损失尽快得到修复、摩洛哥国民早日从震惊和悲伤中走出。摩洛哥当地约有360名韩国侨胞，其中大部分居住在拉巴特或卡萨布兰卡，大约10人居住在距离震中较近的马拉喀什。大使馆工作人员表示，目前未收到侨胞或访问马拉喀什的韩国公民伤亡的消息。77名韩国公民为参加第十届世界地质公园大会（4日至11日）赴摩洛哥出差，所有人均平安无事，将分批回国。