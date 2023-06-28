日本福岛核污水第一轮排放11日结束 韩专家回国

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韩国国际广播电台报道：日本福岛核电站污水第一轮排放工作11日结束。韩国派遣的3名专家完成了与国际原子能机构召开技术会议、访问核电设施等行程，返回国内。国务调整室国务第一次长朴购然11日在政府首尔办公大楼召开的例行记者会上表示，输送设备内部的残余核污水清洗工作今天完成，第一轮排放工作结束。朴购然还表示，上月24日排放启动后，迄今为止总计排放了776.3万升核污水，其中含有氚1.2440万亿贝克勒尔。排放期间的采样分析结果显示，氚浓度低于排放标准。朴购然还公开了被派遣至国际原子能机构福岛办事处的专家的活动结果。朴购然表示，至上周五，专家在当地停留了大约两周。停留期间，专家与国际原子能机构召开了数次技术会议，包括访问当地办事处、举行视频会议等。通过技术会议，韩国专家确认，国际原子能机构独立从海水排放管道头部和核电站附近海域采集样本并检测核素浓度。另外，韩国专家于8日访问核电站设施，视察了K4区域储水槽和污水输送设备，并确认了主要设施的具体位置信息。朴购然就K4区域储水槽表示，专家从今后将进行排放的C储水槽和A储水槽采集了样本，目前正在进行分析。朴购然表示，第二次访问计划安排在下周，目前正就具体访问场所与国际原子能机构当地办事处进行协商。双方还商定，韩国专家于本周内与国际原子能机构再次举办视频会议，就第一轮排放的综合评估进行交流。