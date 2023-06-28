世界遗产委员会拟通过决定 建议日本就明治工业遗产与有关国家持续对话

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韩国国际广播电台报道：联合国教科文组织世界遗产委员会近期将通过一项建议日本就明治工业革命遗产与韩国等有关国家“持续对话”的决定。明治工业革命遗产是朝鲜人遭到强制劳役的地点。包含上述内容的决定已提呈本月10日至25日在沙特阿拉伯利雅得举行的世界遗产委员会第45届扩大会议。据世界遗产委员会官网和韩国外交部门10日消息，世界遗产委员会将在利雅得会议期间对日本去年12月提交的明治工业革命遗产保存现状报告进行评估并通过决定。明治工业革命遗产于2015年被列入世界遗产名录，当时日本承诺将宣传包括朝鲜人遭强制劳役在内的“完整历史”，不过这一承诺并未得到履行，受到了国际社会的批评。日本将纪念牺牲者的信息中心设立在东京而非遗产所在地，中心的展示物也未凸显朝鲜人遭到了人权侵犯和歧视。2021年7月，世界遗产委员会指出明治工业革命遗产对遭强征朝鲜劳工的说明不到位，并罕见地公布了表示“强烈遗憾”的决定。世界遗产委员会还要求日本提交保存现状报告，今年的决定正是对报告的评估结果。决定草案指出，鼓励日本除进行进一步研究和收集、验证资料之外，与有关国家持续对话，以改善对遗产设施的说明。“有关国家”主要指韩国。据悉，韩国政府参与了围绕决定草案的磋商，并表明了意见。外交部官员透露，决定预计将在本月14日至16日间通过，政府将在决定通过后公布立场和综合评价。